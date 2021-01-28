Воронеж, 28 января 2021, 16:25 — REGNUM В Воронежской области по состоянию на 28 января зарегистрировано 1534 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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За последние сутки подтверждены 22 смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.
Выписаны после выздоровления были 51 тыс. 255 пациентов, в том числе 320 — за последние сутки.