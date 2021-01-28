Воронеж, , 16:23 — REGNUM В Воронежской области 28 января подтверждено 382 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 57 тыс. 90 положительных тестов.

За весь период наблюдения 51 тыс. 255 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 320 — за последние сутки. 1534 человека скончались.