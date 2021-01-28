Варшава, , 16:22 — REGNUM Известный польский актер театра и кино, режиссер и сценарист Рышард Котис умер в возрасте 88 лет после тяжелой болезни. Об этом 28 января передает Polskie Radio 24.

О том, где и когда произошла трагедия, не сообщается.

За более чем 65 лет своей карьеры он снялся более чем в 40 сериалах и 150 художественных фильмах, в том числе в картинках лучших польских режиссеров — Анджея Вайды, Войцеха Ежи Хаса, Казимежа Куца и Агнешки Холланд. Наибольшую славу он снискал благодаря роли Мариана Падзёха в сериале «Мир Кипского».

В 1999 году Котис был награжден Рыцарским крестом ордена Polonia Restituta за заслуги перед Польшей и её культурой. В последнее время из-за преклонного возраста и ухудшения здоровья актер отказался от выступлений в театре и кино.