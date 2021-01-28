Екатеринбург, , 16:52 — REGNUM На Свердловской железной дороге начали прививать от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СвЖД.

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В распоряжение медицинских учреждений поступила партия вакцины «Спутник V» из 300 доз. Прививку ставят по предварительной регистрации. Также в СвЖД формируют список сотрудников, желающих привиться.

Вакцинация проходит в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Егоршино (Артёмовский). Как только поступит новая партия вакцины, список территорий будет расширен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области начали вакцинацию от COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор».

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