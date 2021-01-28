Пермь, , 16:21 — REGNUM В Перми по факту пожара, на котором пострадали рабочие, возбуждено уголовное дело. Следователи усмотрели признаки преступления по части 1 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, 28 января на производственном комплексе из-за нарушения требований промышленной безопасности произошло возгорание, в результате которого рабочий 1990 года рождения и двое рабочих 1972 года рождения получили ожоги различной степени тяжести, в том числе повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Следственная группа провела осмотр места происшествия, изъяла документацию и видеозаписи, представляющие интерес в рамках расследования. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Напомним, утром 28 января на пороховом заводе во время погрузки производственных отходов в кузов спецтранспорта произошло возгорание, переместившееся в помещение склада. Ожоги получили водитель и двое грузчиков. Все они госпитализированы.

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