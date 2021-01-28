Москва, 28 января 2021, 16:07 — REGNUM Новые ограничения продажи в интернете кальянов и другой никотинсодержащей продукции, в том числе табачных стиков и жидкости для электронных сигарет, безусловно, оправданный шаг властей, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, к. ю. н Иван Денисов.
Как сообщало ИА REGNUM, российские граждане с 28 января не могут покупать в интернете кальяны и никотинсодержащую продукцию, включая стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет.
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