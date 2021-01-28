Москва, , 16:07 — REGNUM Новые ограничения продажи в интернете кальянов и другой никотинсодержащей продукции, в том числе табачных стиков и жидкости для электронных сигарет, безусловно, оправданный шаг властей, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, к. ю. н Иван Денисов.

«Данный запрет, с одной стороны, негативно отразится на табачном бизнесе, но, с другой стороны, сыграет положительную роль в укреплении здоровья граждан, а значит и в укреплении экономики страны в целом.

Очень часто, потребители кальянов и табачных стиков на самом деле не владеют информацией о их вреде, считая их безопасной альтернативой другим табачным изделиям.

С 2013 года в России был принят целый ряд антитабачных мер, направленных на охрану здоровья граждан. Полагаю, что в дальнейшем «антитабачное законодательство» надо ужесточать», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские граждане с 28 января не могут покупать в интернете кальяны и никотинсодержащую продукцию, включая стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет.

Читайте также: В России запретили продажу табачных стиков и кальянов в интернете