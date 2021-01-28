Калуга, , 16:16 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждены два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 28 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Палата для больных COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Обнинска 1942 года рождения и житель Боровского района 1957 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 214 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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