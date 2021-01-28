Екатеринбург, , 16:18 — REGNUM В Свердловской области поставили первые прививки «ЭпиВакКорона» от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Вакцина «ЭпиВакКорона» Midural.ru

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Вакцину поставили, в частности, 74-летней жительнице региона Надежде Т. «Поскольку я сама проработала 58 лет в медицине, знаю, что вакцина безопасна», — сказала женщина.

Ранее в регион доставили партию препарата, предназначенную для вакцинации 1 тыс. жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 27 января 2020 года в Свердловской области привили более 14 тыс. человек.

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