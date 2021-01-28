Монтевидео, , 15:55 — REGNUM Власти Уругвая приняли решение о частичном открытии границ после падения числа выявленных случаев коронавируса. Об этом заявил президент Уругвая Луис Лакалье Поу в ходе заседания Совета министров страны.

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«Министерство здравоохранения будет проводить очень активную работу в координации с министерством внутренних дел и министерством обороны в отношении границ, прохождения лиц и усиления контроля за соблюдением карантина», — сказал Поу.

В список лиц, которым разрешат въезжать в Уругвай, будут входить граждане страны, лица с видом на жительство и ряд других категорий.

За минувшие сутки в Уругвае было зафиксировано 652 новых случая коронавируса и шесть смертей от COVID-19.