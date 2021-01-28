Рязань, , 16:13 — REGNUM Технологию изготовления съёмных зубных протезов запатентовали ученые Рязанского государственного медицинского университета. Новое приспособление не влияет на качество дикции пациентов, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Протезы, предложенные рязанскими учёными, изготавливаются, как и обычные, из пластмассы или термопласта. Однако они вдвое тоньше стандартных, короче их на 1,5−2 см и точно воссоздают рельеф верхнего нёба и языка пациента на поверхностях протеза, чтобы сохранить естественные анатомические ориентиры. Разработчики получили патент на новую технологию изготовления.

«Речь является одной из профессиональных функций многих людей, и её качество напрямую влияет на качество жизни, на работу, на общение. Разработка направлена на улучшение качества речи при ношении съёмного зубного протеза, следовательно, на улучшение качества жизни пациента в целом.

Новый способ формирования нёбного свода позволяет сделать протез более тонким, более лёгким, с более короткими границами, следовательно, он занимает меньше места в полости рта и не мешает людям разговаривать», — рассказал ассистент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом пропедевтики стоматологических заболеваний РязГМУ Сергей Калиновский.

В исследованиях приняли участие 54 пациента. По данным учёных, скорость их адаптации и чистота речи в среднем выше на 25−30%, чем с обычными протезами.