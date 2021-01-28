Рязань, 28 января 2021, 16:13 — REGNUM Технологию изготовления съёмных зубных протезов запатентовали ученые Рязанского государственного медицинского университета. Новое приспособление не влияет на качество дикции пациентов, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Протезы, предложенные рязанскими учёными, изготавливаются, как и обычные, из пластмассы или термопласта. Однако они вдвое тоньше стандартных, короче их на 1,5−2 см и точно воссоздают рельеф верхнего нёба и языка пациента на поверхностях протеза, чтобы сохранить естественные анатомические ориентиры. Разработчики получили патент на новую технологию изготовления.
В исследованиях приняли участие 54 пациента. По данным учёных, скорость их адаптации и чистота речи в среднем выше на 25−30%, чем с обычными протезами.