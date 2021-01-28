Новосибирск, , 15:51 — REGNUM В Новосибирске завтра утром и днём, 29 января, ожидается мокрый снег, местами метели. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, температура ночью 29 января составит −4…−6 °С, днём −1…−3 °С, ветер западный 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с, ночью небольшой снег, утром и днём мокрый снег, местами метели, на дорогах снежные заносы, гололедица, ухудшение видимости при осадках до 1−2 км, местами — до 500 метров и меньше.

В субботу, 30 января, ночью в городе ожидается −8…−10 °С, днём −8…−10 °С с понижением в течение дня до −13…−15 °С, ветер северо-западный 3−8 м/с, ночью порывы до 13 м/с, без осадков.

В воскресенье, 31 января, температура ночью составит −18…−20 °С, местами до — 23 °C, днём −10…−12 °С, ветер юго-восточный 3−8 м/с, без осадков.