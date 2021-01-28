Красноярск, , 16:03 — REGNUM Заявление представителей главка МВД по Красноярскому краю о том, что полицейские проводят проверку по факту инцидента между кондуктором и пассажиркой в одном из маршрутных автобусов Красноярска, где кондуктор «пинками» якобы выгнала пожилую пассажирку без маски из салона транспорта, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 28 января в социальной сети Facebook.

«Дело кондуктора — продавать билеты и объявлять остановки. Здесь же она вообразила себя полицейским», — написал Михаил Р.

Многие комментаторы встали на защиту кондуктора. По их видению, она в данной ситуации оказалась права, и раз в регионе действуют ограничения из-за распространения новой коронавирусной инфекции, то все без исключений обязаны им следовать.

«Правильно кондуктор делала. Положено надевать маски — надевайте», — пишет Татьяна Г.

Некоторые пользователи выразили уверенность в том, что пассажирка прекрасно знала о необходимости присутствовать в салоне общественного транспорта в защитной маске, но она принципиально пошла на конфликт, вынудив кондуктора применить силу.

«Вроде бы взрослая женщина, не знает что ли, что необходимо соблюдать правила? Сама виновата», — считает Хуршида М.

Нашлись и те, кто призвал не оправдывать действия кондуктора, который, как они уверены, превысил свои полномочия и вместо того, чтобы вызвать наряд полиции решил собственноручно разрешить ситуацию, не входящую в его компетенцию.

«Не надо кондуктора оправдывать. Она не мела права так реагировать. Просто вызвать полицию и всё. Она на работе и должна следовать правилам общения с клиентами, если не умеет, значит, не соответствует», — поделился свои мнением Paul H.

Напомним, 28 января представители главка МВД по Красноярскому краю сообщили о том, что полицейские проводят проверку по факту инцидента между кондуктором и пассажиркой в одном из маршрутных автобусов Красноярска, где кондуктор «пинками» выгнала пожилую пассажирку без маски из салона транспорта.