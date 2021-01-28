Калуга, , 16:06 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 155 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 28 января. Днём ранее, 27 января, в регионе был зарегистрирован 151 подтверждённый случай.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 25 тыс. 524 человек, 1966 человек находятся на лечении, 23 тыс. 344 человека выздоровели, 214 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (398), в Обнинске (165), Боровском (108) и Козельском (102) районах.

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