Воткинский район, , 15:48 — REGNUM По обращению жителя Удмуртии проведена проверка исполнения законодательства об образовании в МБОУ «Верхнепозимская СОШ» (средняя общеобразовательная школа). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Так, установлено, что в 2020—2021 годах при использовании дистанционных образовательных технологий школа не приняла необходимые меры для организации учебного процесса.

Переход на очно-заочную форму обучения был осуществлен без согласия родителей и законных представителей школьников, фактическое расписание не соответствовало утвержденному, о его изменениях родителей не информировали.

У троих учащихся не было необходимой для дистанционного обучения техники, двое не были обеспечены выходом в сеть интернет. Школа никаких мер для обеспечения учеников не принимала.

По результатам проверки внесено представление в управление образования районной администрации. Двое должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины марта прошлого года до конца учебного года все школы республики работали в дистанционном формате в связи с распространением коронавируса. 1 сентября учебные учреждения возобновили работу в очном формате, однако ряд организацией регулярно отправляются на карантин из-за роста числа случаев ОРВИ или выявления носителей коронавируса.

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