Уфа, , 15:52 — REGNUM 168 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 28 января сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 23 745 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с вирусом 17 924 человек, в том числе 161 человек победил инфекцию за минувшие 24 часа. В больницах продолжает лечение 441 пациент. При этом 52 человека находятся в тяжелом состоянии, а 18 человек подключены к аппаратам ИВЛ. 5202 человек получают лечение на дому.

Отмечается, что за минувшие сутки в республике было выявлено 247 случаев внебольничной пневмонии, при этом 201 человек выздоровел.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 27 января в республике выявили 167 случаев заражения коронавирусом.