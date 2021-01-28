Тамбов, , 15:46 — REGNUM Заявка на строительство в Тамбовской области хирургического корпуса клинического противотуберкулезного диспансера направлена в Минздрав России. И «есть всё необходимое», чтобы проект был включён в федеральную программу с финансированием на 2022 год. Об этом сегодня, 28 января, заявил на пресс-конференции губернатор Тамбовской области Александр Никитин, отвечая на вопрос ИА REGNUM.

Пресс-конференция главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Все журналисты в масках. Посадочные места установлены с учетом безопасной дистанции Tambov.gov.ru

Говоря о реализации проекта, который в 2020 году поддержал президент России Владимир Путин, глава Тамбовщины отметил, что в прошлом году «экспертиза затянулась, потому что проект достаточно сложный и ёмкий по своему содержанию». Этот процесс завершён, и в январе 2021 года в Минздрав и Минэкономразвития России от Тамбовской области была направлена бюджетная заявка для включения проекта строительства хирургического корпуса противотуберкулезного диспансера в федеральную адресную инвестиционную программу.

«Рассчитываю, что в федеральную программу проект будет включён в 2022 году», — сказал Александр Никитин, подчеркнув, что «есть всё необходимое для того, чтобы нас включили в очередной финансовый период».

При этом губернатор не исключил, что с учётом пандемии коронавируса и актуальности данного вида оказания медицинской помощи «возможна более быстрая реализация проекта».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Тамбовской области Александр Никитин поднял вопрос строительства хирургического корпуса для противотуберкулёзного диспансера. Проектная мощность — 138 койко-мест и 250 посещений в смену. Сметная стоимость нового корпуса оценивалась в 2 млрд рублей.

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