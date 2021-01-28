Новосибирск, , 15:44 — REGNUM В Новосибирской области в целом отмечается стабилизация ситуации с коронавирусом. Об этом на брифинге сегодня, 28 января, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.

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«Фиксируем увеличение свободного коечного фонда в инфекционных госпиталях. Постепенно идёт восстановление профильной деятельности в стационарах. В частности, рассматриваем вопрос о возобновлении деятельности второй больницы скорой медицинской помощи, больницы №25 и НКРБ №1 в Кольцово. Хотелось бы отметить, что сейчас самый благоприятный период для прохождения плановых медосмотров и диспансеризации. Они проходят по предварительной записи. Особенно это актуально для лиц, перенёсших коронавирусную инфекцию, для предотвращения осложнений и своевременного выявления заболеваний», — рассказала она.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на сегодняшний день прививку от коронавируса поставили уже более 14 тысяч новосибирцев, второй этап завершили — более 2,5 тысяч.

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