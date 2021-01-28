Новосибирск, , 15:39 — REGNUM В Новосибирской области на сегодняшний день прививку от коронавируса поставили уже более 14 тысяч человек, второй этап завершили — более 2,5 тысяч. Такие цифры были названы на брифинге оперативного штаба сегодня, 28 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вакцина от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам заместителя министра здравоохранения региона Елены Аксеновой, поставки вакцины против коронавирусной инфекции осуществляются централизованно. Она поступает партиями и её незамедлительно распределяют по медицинским организациям.

«На сегодня осталось чуть более 1000 доз. До конца февраля мы ожидаем поставку партиями еще более 100 тысяч доз», — уточнила она.

В регионе, по данным на сегодня, развернут 61 пункт вакцинации, сделать прививку можно в каждой из 59 взрослых новосибирских поликлиник.