Джакарта, , 15:37 — REGNUM В общей сложности 1,8 млн доз вакцины против коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac, были распределены в регионах Индонезии с 21 по 27 января 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Количество вакцин рассчитано на 900 тысяч медицинских работников.

В индонезийской фармацевтической компании Bio Farma заявили, что в регионы вакцина была доставлена наземным и воздушным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 января 2021 года в Индонезии выявлен 1 037 993 носителя коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии растёт число носителей коронавируса