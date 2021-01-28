Москва, , 15:35 — REGNUM В России ведется планомерная борьба с контрафактной продукцией и «обелением» потребительского рынка. Касается это, в частности, и никотиносодержащей продукции. В первую очередь, это делается для защиты здоровья российских граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«В числе мер не только введение акцизных марок, обязательной маркировки и т. д., но и запрет на реализацию некоторых товаров через интернет-магазины.

Если продажа табачных изделий, стиков для нагревания табака и жидкостей для электронных сигарет, а также алкогольной продукции через стационарные и работающие полностью официально торговые точки не вызывает проблем с проверкой наличия акцизных марок и т. п. (для этого есть практически безупречно работающая система ЕГАИС), то электронная коммерция поддается куда более сложному контролю, что оставляет немалое количество лазеек для контрабандной и контрафактной продукции.

Впрочем, следует учитывать и тот факт, что введение тотального контроля над оборотом подобной продукции, а также лекарств, детской одежды, шуб и многого другого, судя по всему, выгодна определенному кругу лиц, явно не относящихся к рядовым российским гражданам и имеющих в этой области немалый финансовый интерес.

Лоббистские возможности для введения подобной маркировки у данных лиц (или групп лиц), вероятно, действительно очень высокие, раз уж даже пиво попало в список продуктов, подлежащих обязательной маркировке (поддельного пива практически не бывает, так что налицо просто попытка взять весь рынок данной продукции под полный контроль).

В этом плане возможность интернет-магазинов реализовывать подакцизную продукцию нелегально выглядит для сторонников «маркировки всего и вся» откровенной лазейкой. Так что запрет продажи табачных стиков через интернет не выглядит чем-то удивительным», — высказал свое мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 28 января вступил в силу новый закон, ужесточающий регулирование никотинсодержащей продукции — жидкостей для вейпов и табачных стиков для электронных систем нагревания и т. д.

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