Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM В Петербурге 5 марта 2021 года состоится аукцион по продаже имущественного комплекса бывшего ликеро-водочного завода ЛИВИЗ на Синопской набережной, 56−58. Заявки будут принимать до 1 марта, стартовая цена — 711 млн рублей.

Речь идет о 13 зданиях общей площадью более 33 тыс. кв. метров в историческом центре, площадь земельного участка под ними составляет 3,61 га.

Комплекс был построен по проектам архитектора Александра Иванова под размещение Казенного винного склада № 1, начавшего работу в 1897 году. Он стал одним из главных отечественных спиртопроизводящих предприятий и имел звание поставщика двора Его Императорского Величества.

Во время блокады Ленинграда водка и спирт с завода поставлялись в госпитали и на фронт, а в помещении экспериментального цеха изготавливались бутыли с зажигательной смесью.

Первоначально здания были выдержаны в кирпичном стиле, но часть комплекса была реконструирована в советское время. Сообщается, что сейчас здания находятся в удовлетворительном состоянии.

Теперь на участке можно разместить промышленный объект или жилье бизнес-класса.