Уфа, , 15:39 — REGNUM Гражданина Китая обвинили в даче взятки в размере двух млн рублей сотруднику ФСБ в Уфе. Об этом 28 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, начале лета прошлого года 50-летний фигурант уголовного дела, занимая должность генерального директора фирмы, предложил сотруднику республиканского УФСБ РФ два млн рублей. Следователи считают, что взамен он хотел получить свой мобильный телефон и другие электронные носители, которые были изъяты сотрудниками ФСБ в данной фирме, также он желал прекращения в отношении него проверки на предмет возможных неправомерных действий при работе его организации.

По версии следствия, для того, чтобы скрыть незаконный возврат этих средств, обвиняемый гражданин Китая купил такой же мобильный телефон, на который намеревался заменить изъятый.

Сотрудник ФСБ сообщил об этом своему руководству. В результате мужчина был задержан во время передачи денег. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам дачи взятки в крупном размере.

Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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