Кейптаун, , 15:35 — REGNUM В армии ЮАР изменили политику в отношении религиозной одежды, позволив мусульманским женщинам носить хиджабы вместе с их военной формой. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление правозащитной организации Центр правовых ресурсов, которая планировала оспорить запрет на хиджабы в армии в суде.

В соответствии с заявлением, эти изменения были одобрены после обсуждений с представителями национальных сил обороны ЮАР (SANDF). После успешных переговоров Центр правовых ресурсов подал уведомление об отзыве судебного иска по вопросам равенства в армии.

«Мы не будем продолжать заниматься этим вопросом, поскольку нынешняя политика SANDF больше не дискриминирует мусульманских женщин в армии», — написали на странице Центра правовых ресурсов в соцсети Twitter.

Бригадный генерал Мафи Мгобхоз заявил: «политика военной религиозной одежды была соответствующим образом обновлена, что позволяет мусульманской женщине носить хиджаб».

Развитие событий следует за двухлетней борьбой Медж Фатимы Исаакс, мусульманской женщины, против политики одежды после того, как она была обвинена в неподчинении законным командам или приказам.