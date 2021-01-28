Москва, , 15:23 — REGNUM Тот факт, что Россия в рейтинге восприятия коррупции поднялась сразу на восемь позиций, конечно, отраден, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Но наша страна оказалась на 129 месте из 180 возможных, а нашими «соседями» по рейтингу оказались совсем отсталые государства, такие, как Малави, Мали и Габон.

Тем более, что, как отмечают эксперты, подъем России сразу на восемь ступенек был связан с переменами значения индекса в других странах, включением или исключением отдельных государств в данный рейтинг и иными факторами, никак не зависящими от действий самой России.

Иными словами, улучшение позиций России — это не наша заслуга, а особенности методологии оценки. По сути, с точки зрения каких-то фактических действий, по крайней мере — весомых действий, направленных на противодействие коррупции, связанных с увеличением уровня независимости правосудия, обеспечения равного доступа кандидатов к выборам, независимостью принимаемых законов от действий лоббистских групп, предотвращению распространения дезинформации, «отмыванию денег», усилению международной кооперации, за прошедший год в России не проводилось.

Именно поэтому изменение положения России в рейтинге Transparency связано с внешними факторами, к нашей стране не относящимися. Образцом для подражания по-прежнему остаются такие государства, как Канада, Новая Зеландия, Германия, Великобритания, скандинавские государства, возглавляющие данный рейтинг.

Даже наши бывшие «соседи» по СССР, в большинстве своем ушли далеко вперед, занимая весьма достойные позиции (Эстония — 17-е место, Литва — 38-е, Латвия — 44-е).

Да и Белоруссия с её массовыми протестными акциями, которые бы могли в отсутствие иных антикоррупционных действий повилять на её положение в рейтинге, удержалась на 63-м месте. Так что, сказать по правде, России еще есть куда расти», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным организации Transparency Internationa, из 180 стран в исследовании уровня коррупции по всему миру Россия заняла 129-е место, поделив его с Габоном, Малави, Мали и Азербайджаном.

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