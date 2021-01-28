Москва, , 15:28 — REGNUM Руководству российских регионов не стоит вводить иные документы для вакцинированных от коронавируса кроме сертификата, это нецелесообразно и даже вредно. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила 28 января на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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Обращаясь к главам регионов, Голикова, подчеркнула «нецелесообразность и даже вредность» дополнительных документов помимо предусмотренного законодательством сертификата. Дополнительные документы раздражают граждан, вакцинация в таком случае выглядит как принудительный процесс.

«Это на сегодняшний день недопустимо», — сказала Голикова.

Она добавила, что к текущему моменту в России произведено около 8,2 млн доз вакцин от коронавируса, в медучреждения направлено 2,7 млн доз. Количество пунктов вакцинации превысило 3 тыс.

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