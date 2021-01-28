Джакарта, , 15:19 — REGNUM В агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии отметили, что по меньшей мере 34 района могут пострадать в результате наводнения, сообщает CNN Indonesia.

По данным источника, 34 района, расположенных вблизи реки Чиливунг, могут быть подтоплены.

В управлении водных ресурсов Джакарты отметили, что уже были предприняты усилия для предотвращения стихийного бедствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявили, что в нескольких районах Индонезии 28−29 января 2020 года пройдут проливные дожди.

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