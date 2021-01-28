Москва, , 15:16 — REGNUM В Москве в отношении 173 родителей, чьи дети приняли участие в незаконных акциях 23 января, составлены административные материалы. Об этом 28 января сообщили в столичном главном управлении МВД.

Отмечается, что всего после незаконных акций к административной ответственности были привлечены 267 человек, 110 из них судом назначено наказание в виде административного ареста.

В полиции призвали не поддаваться на провокации и не участвовать в незаконных акциях 31 января, а также предупредили об ответственности за участие в подобных мероприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, незаконные акции протеста прошли в ряде городов России 23 января. Подстрекателями к беспорядкам выступили сторонники блогера Навального, находящегося под стражей. При этом организаторы беспорядков пытались активно вовлечь в них несовершеннолетних. В ряде городов взрослые протестующие просто прикрывались несовершеннолетними от силовиков.

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