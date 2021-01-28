Москва, , 15:13 — REGNUM В России по данным на утро 28 января произведено 8,2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Вакцина от коронавируса Gov39.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

"Всего сегодня нарастающим итогом на утро произведено 8,2 млн доз. Для вакцинации граждан направлено в медицинские организации почти 2,7 млн доз», — сказал она на совещании президента РФ с членами правительства.

Голикова объяснила разницу в цифрах необходимостью проведения контрольных процедур.

По итогам первого квартала, отметила вице-премьер, ожидается поступление 17 млн доз вакцин.