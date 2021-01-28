Саратов, , 15:11 — REGNUM В Саратовской области по данным на 28 января вакцинировали от коронавируса 14 402 человека. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

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Из общего числа вакцинированных полностью закончили иммунизацию 2 645 жителей. Лишь у 5−7% привитых отмечаются незначительные побочные явления, которые довольно быстро проходят.

ИА REGNUM напоминает, во всех муниципальных районах Саратовской области для массовой вакцинации населения от COVID-19 развернуто 69 пунктов. В регион уже поступили около 29 тыс. доз вакцины.

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