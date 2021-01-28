Москва, , 15:08 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года в России для вакцинации будет доступно 17 млн доз вакцины, сообщила 28 января вице-премьер Татьяна Голикова.

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«Планируем, что в первом квартале для вакцинации граждан будет доступно около 17 млн доз вакцины», — сказала она на совещании президента с членами правительства.

Она рассказала о предстоящем масштабировании второй российской вакцины «ЭпикВакКорона» и ожидаемом начале выпуска третьей вакцины «КовиВак».