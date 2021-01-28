Омск, , 15:06 — REGNUM Режим повышенной готовности, масочный режим и самоизоляцию жителей старше 65 лет продлили в Омской области до 1 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

В то же время в Омской области с 1 февраля разрешили деятельность фуд-кортов в торговых центрах. С 12 февраля работа заведений общепита разрешается с 00:00 до 06:00 при условии соблюдения всех санитарных норм. Возобновляется деятельность детских развлекательных центров и игровых комнат.

С 1 февраля в регионе можно будет проводить соревнования областного и муниципального уровня. С 15 февраля на спортивных мероприятиях смогут присутствовать зрители (до 50% от наполняемости площадки).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 января в Омской области подтверждено 36 650 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 23 730 человек, скончались 1072 пациента с коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами COVID-19 в Омской области стали ещё три человека