Брянск, , 15:12 — REGNUM Прямые регулярные рейсы из Брянска в Москву возобновляет авиакомпания S7 Airlines с 5 февраля, сообщает 28 января пресс-служба правительства региона. Полёты будут осуществляться пять раз в неделю до конца года

Улететь из Брянска в Москву можно будет на современных воздушных судах Embraer 170-LR, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров, время в пути составит час и десять минут. Авиакомпания предлагает стыковочный рейсы по 37 направлениям по России, а также путешествия в 160 стран и более тысячи городов по всему миру. При этом перелёт оформят единым билетом и зарегистрируют багаж сразу до конечного пункта назначения.

До 2017 года в Брянске отсутствовали регулярные авиарейсы. За 2020 год услугами аэропорта воспользовались более 84 тысяч жителей.