Москва, , 15:04 — REGNUM Выпуск вакцины «КовиВак» центра им. Чумакова начнётся в марте, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ и правительства.

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"Направлена на регистрацию в Министерство здравоохранения вакцина «КовиВак» центра Чумакова. И мы ожидаем регистрацию в середине февраля и первый выпуск вакцины «КовиВак» в конце марта 2021 года», — сказала она.

Речь идет о третьей разработанной в России вакцине от новой коронавирусной инфекции.