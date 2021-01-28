Душанбе, 28 января 2021, 15:03 — REGNUM Власти Таджикистана планируют разработать государственную программу развития геологии на 2021−2030 годы, 28 января сообщает агентство «Авеста».
Отмечается, что программа будет направлена на развитие минеральной промышленности. За основу создания документа будут взяты разведанные запасы природных ресурсов и степень их изученности.
На сегодняшний день в Узбекистане открыты и изучены более 600 рудников и 800 месторождений. Однако добываются и перерабатываются лишь 27% от общего объема запасов.
Напомним, по итогам 2020 года Таджикистан экспортировал драгоценные металлы на общую сумму $689,7 млн, что втрое больше, чем в 2019 году.
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