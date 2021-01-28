Москва, , 15:00 — REGNUM Главной задачей массовой вакцинации в России является формирование коллективного иммунитета у граждан, сообщила 28 января вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России с членами правительства.

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Голикова напомнила, что в России завершается вторая неделя массовой вакцинации.

По её словам, задачей вакцинации станет формирование «коллективного иммунитета» у 60% граждан страны, не считая несовершеннолетних и тех, кто переболел коронавирусной инфекцией.

«Вакцинация нам нужна, чтобы прервать распространение новой коронавирусной инфекции», — сказала Голикова.