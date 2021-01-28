Москва, , 15:04 — REGNUM Обвиняемый в убийстве кондуктора в городе Пале в Республике Сербской и скрывшийся от следствия гражданин выдан Россией Боснии и Герцеговине. Об этом 28 января сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворен запрос министерства юстиции Боснии и Герцеговины о выдаче Никодина Комадары для привлечения к уголовной ответственности по пп. 2 п. 2 ст. 36 Уголовного кодекса Республики Сербской (убийство)», — говорится в сообщении.

По информации генпрокуратуры, в июне 1999 года Никодина Комадара совершил выстрел в кондуктора, который вместе с другими пассажирами выходил из автобуса, в результате чего потерпевший умер.

Также уточняется, что в августе 1999 года для обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в феврале 2003 — выдан ордер на арест Комадары, после чего он был объявлен в розыск.

Кроме того, отмечается, что действия выданного гражданина являются наказуемыми по российскому уголовному законодательству и соответствуют п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом). Также подчеркивается, что сроки давности привлечения к уголовной ответственности по законодательству обеих стран еще не истекли.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января стало известно, что обвиняемый в умышленном причинении вреда, повлекшем смерть жителя Волгограда в 1995 году, задержан.