28 января 2021 | Время чтения 2 мин

д. Пияла, , 15:05 — REGNUM В 100 километрах на юг от города Онеги, что в Архангельской области, в деревне Пияла, стоит самый высокий в России деревянный храм. Его высота 45 метров. В 1654 году, когда храм завершили, прошла коронация Людовика XIV, делегаты Переяславской Рады от имени украинского народа присягнули царю Алексею Михайловичу, в Москве прошел собор духовенства одобривший никоновские реформы, начался церковный раскол.

Вознесенский храм в онежской деревне Пияла Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В 1654 году, когда его построили, был коронован Людовик XIV, Украина вошла в состав Московского царства, начался церковный раскол Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В «Кратком историческом описании церквей и приходов Архангельской епархии» сказано: «Пияльский приход расположен по обоим берегам реки Онеги… В состав его входят 7 деревень… Время образования прихода неизвестно. Но за древность его говорят уже самые храмы приходские, из которых один Вознесенский… построен в 1654 г. и другой, однопрестольный, в честь св. Климента, папы Римского — в 1685 г. Несмотря на такую древность, храмы эти еще прочны благодаря ремонтировкам Вознесенского в 1882 г. на средства санкт-петербургского купца Михаила Чебарова, а Климентовского — в 1890 г. на средства крестьянина Малыгина. Утварью нынешние храмы нескудны». Рядом с ними на берегу реки стоит колокольня 1700 года постройки.

Золотистая табличка сообщает, что Вознесенский храм — «памятник охраняется государством», хотя ни копейки на охрану государство не выделяет Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Пустые иконостасы – частое явление в онежских храмах. В других районах и их не осталось Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Расписные «небеса» чаще всего встречаются в храмах по реке Онеге Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В редком неработающем храме можно встретить его описание. В Пияле оно есть Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В храме сохраняются остатки росписи на потолке Владимир Станулевич © ИА REGNUM Сохранились даже некоторые иконы Владимир Станулевич © ИА REGNUM

1 августа 1966 года церковь святого Климента сгорела от шаровой молнии залетевшей в алтарь.

В 2017 году, после полуторавекового перерыва, восстановление пияльских храмов продолжилось. Благодаря местной жительнице Любови Сусевой, 12 лет писавшей во все инстанции, потомку местного священника, петербургскому адвокату Кириллу Карамышеву, руководителю областной инспекции по охране памятников истории и культуры Анне Ивченко, проект реставрации вошел в планы Минкульта РФ на 2017−2018 год. Реставраторы, не передвигая памятник, провели археологические раскопки, изготовили монолитный фундамент и «загримировали» его под грунт, выпрямили колокольню.

Рядом с Вознесенским храмом, на самом берегу Онеги, стоит колокольня Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Она построена в 1700 году Владимир Станулевич © ИА REGNUM У колокольни две проблемы – во-первых, разрушается сделанный из известняковых камней фундамент Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Вторая проблема – берег у колокольни размывают ледоходы и половодья Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Есть надежды, что известная волонтерская организация «Общее Дело», проведет здесь противоаварийные работы, и спасет церковь — как спасла Владимирский храм в онежском Подпорожье. Маловероятно, но не исключено, что самую высокую деревянную церковь России заметит руководство Архангельской области и направит заявку на реставрацию в Министерство культуры России. Если это не получится, то возможно нестандартное решение — передать церковь на баланс музея деревянного зодчества «Малые Корелы», и, оставив в Пияле, отреставрировать «самую высокую» по смете музея как это делается с храмами села Неноксы.

В результате в 2017 году колокольня накренилась к реке и могла в любой момент рухнуть в Онегу. В ходе реставрации 2017-2018 гг. колокольню выпрямили сделав ей монолитный фундамент Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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