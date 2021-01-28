Уфа, 28 января 2021, 14:54 — REGNUM Новые туристические территории намерены начать формировать в текущем году в Башкирии. Об этом 28 января сообщил глава региона Радий Хабиров во время обращения с посланием региональному госсобранию.
По его словам, в Башкирии продолжается работа по сохранению культурно-исторического и природного наследия республики.
Он также сообщил, что руководство региона подало заявку на новый геопарк «Торатау», в который вошел весь комплекс шиханов.
По его словам, в 2021 году руководство региона будет формировать новые туристические территории с преференциями для перспективных проектов.
Хабиров отметил, что необходимо более активно укреплять инфраструктуру гостеприимства: привлекая инвестиции в туристическую отрасль, развивая сервис, а также создавая новые туристические объекты.
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