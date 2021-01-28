Уфа, , 14:54 — REGNUM Новые туристические территории намерены начать формировать в текущем году в Башкирии. Об этом 28 января сообщил глава региона Радий Хабиров во время обращения с посланием региональному госсобранию.

По его словам, в Башкирии продолжается работа по сохранению культурно-исторического и природного наследия республики.

«Геопарк «Янгантау» первым в РФ и постсоветском пространстве был включён в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО», — напомнил он.

Он также сообщил, что руководство региона подало заявку на новый геопарк «Торатау», в который вошел весь комплекс шиханов.

«Этим летом в условиях закрытия внешнего туризма мы с вами ещё раз убедились, насколько замечательна наша природа, как она нравится гостям. За летний сезон к нам приехали более 2 млн человек» — напомнил глава региона.

По его словам, в 2021 году руководство региона будет формировать новые туристические территории с преференциями для перспективных проектов.

«У нас появится туркластер «Бурзянский», на который мы получили из федерального бюджета почти 400 млн рублей. Сейчас формируем ещё два кластера — «Могучий Иремель» и победивший во Всероссийском конкурсе «Сердце Башкирии», — сообщил он.

Хабиров отметил, что необходимо более активно укреплять инфраструктуру гостеприимства: привлекая инвестиции в туристическую отрасль, развивая сервис, а также создавая новые туристические объекты.

Читайте ранее в этом сюжете: Более чем в два раза сократился турпоток в Архангельской области