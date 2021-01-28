Донецк, , 14:51 — REGNUM За истекшие сутки на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) было выявлено 305 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 января сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, за 27 января проведено 818 исследований, из них выявлен 251 случай … (заражения коронавирусом — ред.) и у 54 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в республике стало составлять 19 995.

Также сообщается, что на сегодняшний день суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР достигло 1763.

При этом уточняется, что на данный момент в республике 10 671 человек вылечился от нового заболевания.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР выявили 260 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.