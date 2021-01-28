Душанбе, , 14:44 — REGNUM Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане приступили к обучению специалистов для Вооруженных сил республики, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

На полигонах Ляур и Самбули началась подготовка 500 таджикистанских специалистов. Российские военнослужащие обучат своих коллег по 14 военным специальностям.

Обучение пройдет на протяжении трех месяцев. По итогам курсанты сдадут экзамен и примут участие в стрельбах из штатного вооружения. Военнослужащие получат специальности водителя и оператора танка Т-72, командира реактивной системы залпового огня «Град», наводчика самоходного артиллерийского орудия «Гвоздика» и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе мотострелковые подразделения 201-й военной базы в Таджикистане провели антитеррористические военные учения. В маневрах приняли участие 600 человек.

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