Ставрополь, , 14:37 — REGNUM В Ставропольском крае скончался ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Владимир Ткачев. Он ушел из жизни в ночь на 28 января на 96-м году жизни. Печальной новостью поделился с жителями края губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он выразил соболезнование родным и близким ветерана.

«Мы жили рядом с человеком уникальной судьбы, настоящим Героем. Владимир Яковлевич прошел фронтовыми путями Великой Отечественной войны, был трижды ранен в боях. А в 1944-м при форсировании Дуная совершил свой подвиг — первым в подразделении ступил на вражеский берег и под постоянными контратаками противника личной инициативой и отвагой обеспечил успех операции на своем участке», — написал Владимиров на своей странице в Instagram.

После войны Владимир Ткачев жил и трудился в городе Невинномысске, долгое время работая руководителем кирпичного завода. И после ухода на заслуженную пенсию он продолжал активно участвовать в жизни родного города и края.

Напомним, Владимир Ткачев был удостоен звания почетного гражданина города Невинномысска и почетного гражданина Ставропольского края. Свой подвиг, за который ему присвоили звание Героя Советского Союза, он совершил, когда ему было всего 19 лет.