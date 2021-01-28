Йошкар-Ола, , 14:33 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 28 января выявили 44 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 44 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 10 533 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 9197 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 43 человека. 152 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончался один житель республики, накануне среди пациентов с коронавирусом был зарегистрирован также один летальный случай.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике по-прежнему являются 1184 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 290 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 731 человек, из них у 728 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 69 пациентов, при этом госпитализированы 45 жителей Марий Эл.