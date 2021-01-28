Рязань, , 14:56 — REGNUM Деятельность подпольного игрового клуба пресекли полицейские в нежилом помещении дома на улице Горького в Рязани. В организации незаконного бизнеса подозревают двух жительниц областного центра, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники установили, что вход в игровой клуб осуществлялся в условиях конспирации — попасть внутрь можно было только после звонка на специальный номер телефона, а перед дверью была установлена система видеонаблюдения. По предварительным данным, к организации подпольного бизнеса причастны 38-летняя и 48-летняя жительницы Рязани.

Из клуба изъято восемь комплектов электронного оборудования. Экспертиза подтвердила, что они предназначены для проведения азартных игр. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.