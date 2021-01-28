Ташкент, 28 января 2021, 14:28 — REGNUM Специалисты компании «Худудгазтаминот» («Регионгазснаб») построили более 75% от протяженности нового газопровода, сообщили в пресс-службе компании.
Протяженность газопровода составит 7930 метров, диаметр — 1020 мм. Специалисты уже смонтировали 6100 метров, или 77% от общей протяженности. На объекте работают 22 единицы техники и 80 специалистов.
В компании отметили, что запуск газопровода создаст кольцевую газовую артерию и улучшит газоснабжение пяти районов Ташкента.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре во время резкого похолодания в Узбекистане возникли проблемы с газоснабжением и электроснабжением потребителей. В некоторых населенных пунктах прошли протесты.
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