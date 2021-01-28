Тбилиси, , 15:09 — REGNUM Довольно много жителей Грузии боятся вакцинироваться от COVID-19, так как верят в «теории заговора». Об этом 28 января в эфире «Общественного телевидения» заявил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний, ведущий эпидемиолог Грузии Паата Имнадзе.

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Как рассказал врач, согласно проведенным исследованиям, почти 60% населения в Грузии говорят, что согласны вакцинироваться от COVID-19, 20% — сомневаются, а 22% — категорически против прививок.

«Часть людей верит в эти теории заговора. Это очень печально, — сказал Имнадзе. — Не все знают основы биологии, но как-то мы должны донести эту информацию до населения».

Стоит отметить, что ранее власти Грузии перечислили платформе COVAX средства на приобретение вакцины. Планируется сначала привить 20% взрослого населения. Какая именно вакцина достанется Грузии, в Тбилиси не знают, но ожидают, что препарат поступит в феврале-марте этого года.

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