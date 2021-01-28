Пенза, , 14:26 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 28 января суммарный охват тестированием населения на коронавирус составляет 49,48%. За сутки инфекцию выявили у 225 человек, трое из которых — дети. Возраст заболевших несовершеннолетних — 8,13 и 17 лет. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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В антилидерах по числу зарегистрированных инфицированных за сутки — снова Пенза. В областном центре за минувший день заболели 203 человека. В настоящее время под наблюдением врачей остаются 10 020 жителей, сняли с коронавирусного учета 70 801 человека.

Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом осуществили среди 646 423 человек, провели более 686,3 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще три человека. Таким образом, по состоянию на 28 января погибшими от COVID-19 числятся 376 жителей.

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