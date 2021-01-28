Саранск, , 14:23 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 28 января выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне были выявлены 79 новых носителей SARS-CoV-2, что стало самым низким показателем прироста заразившихся с ноября. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 15 814 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 86 человек, всего с начала пандемии выздоровели 13 242 жителя Мордовии. 133 человека скончался от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки в регионе зарегистрировали два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Накануне скончался один человек.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2439 человек.

По состоянию на 27 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 1432 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2214 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, два медицинских учреждения республики, которые ранее были перепрофилированы в ковид-госпитали, начнут работу в плановом режиме. С 1 февраля в плановом режиме возобновят работу поликлиника №5 в Саранске и Ромодановская поликлиника.

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