Самара, , 14:24 — REGNUM 273 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 28 января сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего по области было выявлено 39 409 случаев заражения этой инфекцией. При этом за минувшие 24 часа в регионе была констатирована смерть пяти пациентов с COVID-19. 67-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, 70-летняя женщина, 54-летний, 71-летний и 74-летний мужчины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всего по области скончались 808 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что в регионе справились с инфекцией 36 402 человека, в том числе 265 человек за минувшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 27 января в Самарской области было выявлено 275 случаев заражения коронавирусом.