Москва, , 14:28 — REGNUM Уроженец Чечни Сайд-Мухамад Джумаев, задержанный за нападение на сотрудника ОМОН в ходе незаконного митинга в Москве 23 января, признал вину. Об этом сообщил 28 января источник в правоохранительных органах.

«Да, в ходе допроса у следователя молодой человек признался в содеянном», — сказал собеседник РИА Новости.

Джумаеву предъявили обвинение по одному эпизоду, ещё по двум он пока проходит подозреваемым, сообщили ранее в СКР. Неясно, относится ли его признание ко всем эпизодам или только к одному.

Как сообщало ИА REGNUM, после незаконной акции ролики с Джумаевым появились в соцсетях. Молодой человек участвовал в потасовке с силовиками. Позднее его задержали в Псковской области.

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