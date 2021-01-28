Будапешт, , 14:23 — REGNUM Власти Венгрии ожидают получения первой партии российской вакцины от COVID-19 в феврале. Об этом 28 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на руководителя канцелярии премьер-министра страны Гергея Гуйаша.

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При этом глава канцелярии премьер-министра Венгрии подчеркнул, что российский препарат является безопасным и произведен по современным стандартам.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января глава венгерского МИД Петер Сийярто на встрече с главой министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Венгрия получит 2 млн доз вакцины «Спутник V» для проведения вакцинации 2 млн своих граждан.

Перед этим Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии одобрил применение российского препарата на территории страны.